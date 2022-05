Siracusa, incidente autonomo sulla A18: grave 20enne scooterista

Uno scooterista di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi poco dopo la mezzanotte sull'autostrada Siracusa-Gela, in territorio aretuseo. Il giovane, a bordo della sua Vespa, avrebbe perso il controllo dello scooter, probabilmente per la strada bagnata, finendo violentemente sull'asfalto. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Siracusa. I medici si sono riservata la prognosi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Siracusa che ha effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente.