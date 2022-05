Maurizio Gibilaro è il nuovo Governatore Lions del Distretto Yb Sicilia

È Maurizio Gibilaro il nuovo Governatore Lions del Distretto Yb Sicilia. L'elezione è avvenuta durante il congresso dei Lions Siciliani che si è svolto a Catania, sabato 7 maggio. Oltre trecento delegati Lions del Distretto Sicilia hanno eletto il neo Governatore che succede al professor Francesco Cirillo.

Maurizio Gibilaro, medico radiologo e direttore Sanitario di una importante struttura di Catania, e amministratore unico di un centro che si occupa principalmente di esecuzione e refertazione di indagini radiologiche, ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali riguardanti le malattie metaboliche dell’osso.

Sposato con la sig.ra Carmen ha due figli e tre nipotini, Mario, Marta e Matilde. Da sempre in prima linea nel mondo del volontariato è Lions da 25 anni.

Nel 2000 entra a far parte del Consiglio Direttivo come consigliere di Club e ne percorre tutte le tappe fino alla Presidenza nell’anno sociale 2003/2004.

Nel Distretto 108Yb Sicilia è stato più volte delegato a vari service, successivamente ha ricoperto per sei anni il ruolo di Coordinatore distrettuale della Fondazione internazionale del Lions ( LCIF) Prime Presidente di zone, poi presidente di Circoscrizione fino ad arrivare a segretario distrettuale ( 2017-2018) ed ancora secondo vice Governatore nell'anno 2020-2021 e primo vice Governatore nell'anno 2021-2022. Oggi è Governatore per l'anno 2022-2023.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti, ben due medaglie d’argento, consegnate dal Presidente della Fondazione Internazionale Joe Preston - Barry J. Palmer nel 2014/2015 e l’anno successivo dal Presidente della Fondazione Internazionale Lions Jitsuhiro Yamada.

Dal 2003 al 2018, ha ricevuto 20 Melvin Jons Fellow progressivo, alto riconoscimento consegnato ai Soci Lions che si sono distinti nel volontariato.

Da 13 anni è anche il Coordinatore Provinciale della Fondazione Telethon a Catania.

Nel nuovo anno lionistico che inizierà il prossimo luglio sarà affiancato dal past Presidente Francesco Cirillo, dal primo Vice presidente Paolo Valenti e dal secondo vice Presidente Mario Palmisciano.

La segreteria distrettuale è stata affidata al Francesco Montemagno.