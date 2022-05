Covid, positivi in calo nel Ragusano ma altri due morti

Positivi al Covid in lieve calo nel Ragusano ma ci sono altri due decessi che portano il numero dei morti a 544. Nelle ultime 24 ore sono morte due donne di 86 e 82 anni, rispettivamente di Scicli e di Vittoria. I positivi in totale sono 3.082: 3.052 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 26, Chiaramonte 99, Comiso 208, Giarratana 58, Ispica 186, Modica 528, Monterosso 50, Pozzallo 246, Ragusa 1.006, Santa Croce Camerina 80, Scicli 150, Vittoria 415.