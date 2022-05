Movida violenta: rissa in un pub a Palermo, un ferito e tre turisti fermati

Rissa la scorsa notte nelle strade della movida a Palermo. Ad avere la peggio è stato il titolare di un pub, un tunisino di 40 anni, trasportato con gravi ferite al volto e alla testa in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo. Per l'aggressione avvenuta alle 3 di notte sono stati fermati dalla Polizia tre turisti francesi. I tre sono entrati in un pub nei pressi di piazza San Domenico ubriachi ed hanno iniziato ad importunare alcune ragazze che non avrebbero gradito le avance, per questo motivo sarebbero stati allontanati. Uno dei turisti avrebbe urinato per ritorsione all'ingresso del locale. A quel punto si è scatenata la rissa, con calci, pugni e oggetti contundenti. Il proprietario del locale è rimasto ferito con un colpo di bottiglia alla testa. Gli aggressori sono stati portati in questura, in stato di fermo. Il titolare del pub non sarebbe in pericolo di vita.