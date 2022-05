Ex vice sindaco di Pachino Nello Lupo inviata Petralito a lasciare: "E' inadeguata"

L'ex vice sindaco di Pachino, il democristiano Nello Lupo, attraverso i social chiede alla sindaca Carmela Petralito di rimettere il suo mandato. Nella sostanza Lupo aveva chiesto alla prima cittadina votata da Fdi, Diventeràbellissima e Cambia Menti, aveva chiesto alla prima cittadina di fare 'meno passerelle e di occuparsi di più dei problemi di Pachino'. C'è stata la risposta di Petralito, che evidentemente non è piaciuata al professore - scrittore.

"Leggendo il commento del sindaco su La Sicilia di giovedì 5 maggio, di risposta al mio invito ad occuparsi di Pachino e dei suoi problemi, in luogo di far promozione del turismo di Noto, sono stato colto da due sentimenti di opposta coloritura - scrive Lupo - Da una parte un sentimento di ILARITÀ, per la risposta davvero buffa, dall’altra un moto di CUM-PASSIONE e di tenerezza, per le accuse gratuite ed offensive rivolte al mio scritto. Si apostrofa il mio garbato invito, ripeto ad occuparsi dei problemi di Pachino, con un giudizio molto pesante, ma fuori luogo, di voler “Ridurre tutto a un continuo campanile” assomigliante anche a “beghe che non servono”.

"Quando si ha la pretesa, ovvero, la VANITÀ di credere di saper utilizzare categorie della Téchne rhetorike, si dovrebbe cautamente prima tentare di misurare gli effetti sulla propria immagine, per di più se è quella di persona che riveste una funzione pubblica. Perché non può esserci dubbio alcuno che l’utilizzo della tecnica di invalidazione del pensiero altrui, appare quanto mai PUERILE E FALLACE. È oltremodo chiaro che il rispondente - aggiunge Lupo - è a digiuno di conoscenze amministrative. Definire “campanile” il diritto di una comunità, quella che dovrebbe dirigere politicamente e amministrativamente, a vedere riconosciuti i territori che le spettano per la propria storia e che sono necessari al suo sviluppo, diritto costituzionale sancito dall’art. 133: “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, fa emergere tutta la sua evidente inadeguatezza a saper affrontare i problemi di questa comunità locale. Ma è anche completamente a digiuno di competenze in quanto a programmazione di sviluppo del territorio e della comunità. Che non comprenda la “portata epocale” degli strumenti che ci vengono offerti: il ripristino, a fini turistici, della Ferrovia Pachino-Noto e la costruzione della Ciclovia della Magna Grecia, e bolli entrambi come vaneggiamenti “campanilistici”, la dice lunga sulla sua adeguatezza a rappresentare gli interessi reali e concreti di questa Comunità. Non possono essere l’amicizia e i buoni rapporti con il sindaco di Noto, peraltro a quanto ci è dato di capire, mediati dal suo consigliere personale, un non pachinese che detta l’agenda per le elezioni politiche regionali, nel proprio interesse e di quello del proprio movimento, l’MPA, a quando si dice, (ma ne avremo conferma presto), a regolare gli interessi della nostra Comunità. E d’altronde, il rispondente, che accusa fallacemente gli altri di fomentare “beghe”, è incapace di SCORGERE LA TRAVE NEL SUO DI OCCHIO. Ma cosa sono, se non BEGHE DI SQUALLIDO POTERE quelle cui ci ha fatto assistere, (come vittima o come attore poco importa, e non spetta a noi dirlo, lo chiariranno i fatti a seguire), se ha “costretto” il capo-gruppo consiliare del suo movimento “Cambiamenti”, che l’ha voluta fortemente sindaco, e di cui è stata per oltre due anni presidente, a dichiarare tutta la sua INADEGUATEZZA A RICOPRIRE IL RUOLO DI CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE E A CHIEDERE SCUSA AI PACHINESI PER QUESTO INSENSATO LORO ERRORE: “…che la fiducia riposta da tutti noi nella persona della prof.ssa Carmela Petralito, quale soggetto in grado di realizzare il Cambiamento tanto auspicato e atteso dalla comunità è stata MAL POSTA…Per questi motivi, il Movimento socio-politico Cambiamenti CHIEDE SCUSA ALLA CITTÀ per la SCELTA INFAUSTA…”.

Da tempo, i “politici” locali hanno perso la CAPACITÀ DI ARROSSIRE, ch’è espressione di nobiltà d’animo e di capacità di introspezione.

Di fronte a GIUDIZI COSÌ TRANCIANTI, non si gioca a sfasciare la maggioranza d’elezione, andando a formare altri partitini, l’MPA per l’esattezza, e rincorrendo VANA-GLORIOSE SCARTINE che pretendono di rientrare nella politica regionale a tutto svantaggio degli INTERESSI VERI DI PACHINO. Di fronte a eventi di questa portata si RICONOSCE LA PROPRIA INADEGUATEZZA E SI RIMETTE IL MANDATO".