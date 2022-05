Solarino, Cambiopasso agli elettori: non fatevi imporre la preferenza

Sono giovani, competenti e pieni di risorse i candidati al Consiglio Comunale della lista Cambiopasso con Paola Gozzo sindaca. Lo ha dimostrato una loro delegazione che sabato mattina è stata ospite di un'emottente radiofonica di Solarino.

Sebastiano Montalto, mette in campo la sua esperienza amministrativa ponendosi l’obiettivo di “fare di più e migliorarsi sempre”. Alba Bellofiore, dimostra tutta la sua competenza sul campo quando parla di progetti europei e iter burocratici a cui lei lavora quotidianamente nella vita professionale. Cristina Gozzo, è determinata a contribuire ad una rinascita del suo paese attraverso le competenze acquisite in questi anni con l’attività di coordinatrice del suo gruppo.

La lista Cambiopasso è a sostegno della Candidata a Sindaca Paola Gozzo, che si fa sempre più spazio in questa campagna elettorale a Solarino.

I tre candidati concludono con un appello agli elettori solarinesi: li esortano ad uscire dalle vecchie logiche e scegliere davvero, senza farsi imporre la preferenza.