Una marcia per l'istituzione della Riserva dei Pantani di Sicilia nel Siracusano

Oltre trecento persone hanno partecipato questa mattina alla marcia per sollecitare l'istituzione della Riserva Naturale Orientata dei "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" nel siracusano.

"Ancora una volta - dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, fra i promotori dell'iniziativa - raccogliamo grandi consensi per la tutela del nostro territorio. Da 30 anni aspettiamo, ormai, che la Riserva sia istituita ed è davvero incredibile come, nonostante i tanti stravolgimenti, i Pantani siano ancora integri, un luogo incantato da preservare e difendere adeguatamente". Prevista dal Piano delle Riserve del 1991, in seguito alla sua istituzione nel 2011, la riserva è stata sottoposta a duri ed esagerati attacchi da parte degli oppositori che nel 2015 sono riusciti a fare annullare per un vizio procedurale dal Tar il decreto istitutivo, impedendone l'indispensabile nascita, dice Legambiente. Di recente il Cga, proprio in ragione dello straordinario valore naturalistico e ambientale dell'area, ha riconosciuto la piena legittimità delle misure di tutela previste dall'inserimento della stessa tra le Zone Speciali di Conservazione e dal Piano di Gestione del Sito Natura 2000. La marcia è stata organizzata da Legambiente Sicilia, WWF Sicilia, CAI Sicilia, LIPU Sicilia, Italia Nostra Sicilia, Natura Sicula, Ente Fauna Siciliana, LIPU Siracusa, Rifiuti Zero Siracusa, Slow Food Siracusa, CEA Von Humboldt, Associazione La Ginesta Villasmundo aps, ARCI Siracusa, Kalura - Associazione Naturalistica per l'Escursionismo, Archeoclub d'Italia - Rosolini, Pro Loco di Ispica, Associazione Borgosostenibile - Pachino, Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro Biodiversità).