Assessora alle Politiche sociali di Rosolini lancia l'astag:"Io non compro Franchi"

L’assessore alle Politiche sociali e alle Pari opportunità del Comune di Rosolini, Concetta Cappello, lancia l’astag #iononcomproelisabettafranchi. Parte dal profondo sud della Sicilia la risposta alla stilista emiliana che, durante un evento organizzato su donne e moda, ha detto di non assumere giovani donne in ruoli manageriali per “paura che possano avere figli e non potersi dedicare h24 all’azienda. Le parole dell’imprenditrice emiliana sembrano da medioevo e sono intrise di una cultura patriarcale che sembrava esser stata superata- dice l’assessore Cappello- Avrebbe fatto meglio ad affermare che nella sua azienda c’è spazio solo per schiave dedite soltanto al lavoro. “ Le parole dell’imprenditrice, alla vigilia della festa della mamma, offendono tutte le donne del mondo e fanno ancora più male perchè dette da una donna che è anche mamma. Forse soltanto a poche elette come lei è consentito far figli anche in un’età non giovanissima? Suo figlio ha solo nove anni eppure lei è riuscita a coniugare maternità e lavoro, perchè preluderlo alle altre?” L’assessora del comune di Rosolini dice “La signora Franchi merita una risposta immediata da tutte le donne del mondo. Per questo ho lanciato l’astag con l’intento di boicottare il marchio. Vedremo così quante donne al di sotto dei 40 anni acquisteranno le sue creazioni, anche perchè, se non hai uno stipendio da manager non te le puoi permettere.”