Equitazione, due siracusane alla Coppa del Presidente

Due siracusane, una catanese e un palermitano sono i componenti della squadra siciliana di salto ostacoli che prenderà parte alla Coppa del Presidente, edizione 2022, in programma a piazza di Siena (Roma) il 28 e 29 maggio. Il Comitato regionale Fise Sicilia ha scelto oggi il team nell'ambito dell'ultima tappa di selezione che si è svolta negli impianti dell'Adim di Augusta. A comporre la squadra isolana saranno Giuseppe Genuardi (Palermo; Asd Sporting Wolf) su La Peppa, Martina Gervasi (nella foto) (Siracusa; Horse Paradise Asd) su Cascatina della Caccia, Rebecca Longo (Catania; Il Ciliegio Asde) su Mistero di Villanova e Sara Sangregorio (Siracusa; Centro Equestre Aretuseo) su Flounder. A loro si aggiunge come riserva anche il modicano del C.I. Caccamo Rosario Floriddia su For the best Roy Weel. Capo equipe della spedizione siciliana a Roma sarà l'istruttore federale messinese Bruno Nasisi.