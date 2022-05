Ciclismo, da Marina di Noto partito il 'Giro di Sicilia'

È ufficialmente partita la quarta ed attesa edizione del "Giro della Sicilia" la manifestazione sportiva dedicata al mondo delle due ruote che alterna turismo e competizione. L'evento, che come sempre propone sia tratti di vera e propria passeggiata in sella, sia quelli cronometrati che creano momenti di sana competitività, è ufficialmente partito stamani dal lungomare di Marina di Noto, località che farà da sfondo alle partenze di tutti gli stage previsti fino alla conclusione di venerdì 13 maggio. Numerosissimi gli appassionati sulla linea di partenza oggi per la prima tappa Buscemi che consentito di percorrere una settantina di chilometri tra i territori di Noto, Giarratana, Buccheri e Buscemi alternando ai tratti cicloturistici una crono di 7,6 chilometri e una crono sprint di 2,6. Calorosa accoglienza in piazza e sotto ai principali monumenti di Buscemi assieme al sindaco Rossella La Pira.