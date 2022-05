Mafia, 44 anni fa l'omicidio di Peppino Impastato a Cinisi

Ricorre domani il 44esimo anniversario della morte del giornalista e attivista Peppino Impastato. Aveva 30 anni, quando venne ucciso il 9 maggio del 1978.

Era noto, e non solo a Cinisi, per i suoi attacchi e le sue denunce contro Cosa nostra. Peppino aveva interrotto ogni rapporto con il padre, mafioso anche lui. Un anno prima della sua uccisione aveva dato vita a Radio Aut, dai cui microfoni denunciava gli affari di Tano Badalamenti, che aveva soprannominato "Tano Seduto". La sua era una voce scomoda che bisognava silenziare a tutti i costi in una Sicilia in cui il dominio della criminalita' organizzata era assoluto.

Il suo cadavere fu trovato sui binari della ferrovia. Accanto c'era del tritolo.Cosa nostra voleva che la sua morte passasse per un fallito attentato terroristico. E in un primo momento si penso' che fosse avvenuto proprio questo, salvo poi scoprire, grazie all'impegno del fratello Giovanni e della madre Felicia Bartolotta, che in realta' si tratto' di un delitto mafioso.