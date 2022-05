Play off, grande Palermo a Trieste che passa con una doppietta di Floriano nel primo tempo

Non sono bastati i settemila del Rocco (con mille palermitani) a evitare alla Triestina un ko che di fatto segna parecchio in favore dei siciliani la doppia sfida play-off. I giouliani giovedì nella bolgia del Barbera deve vincere 2-0. Una Triestina che solo nella ripresa ha tirato fuori quel cuore tramortito nei primi 45’ da una netta superiorità tecnica e tattica dei rosanero capaci di colpire con rapidissime offensive la difesa alabardata

. Squadra di Baldini in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Floriano, nei minuti finali la riaprono gli alabardati con un guizzo di Rapisarda. Il match di ritorno è in programma giovedì sera allo stadio Renzo Barbera.