Maltempo, violento temporale nel Foggiano: allagamenti

Un violento temporale si è abbattuto questo pomeriggio su Cerignola (Foggia). Strade e interi quartieri completamente allagati.

Autovetture sommerse: l'acqua ha raggiunto l'abitacolo dei mezzi. Sono almeno una cinquantina gli interventi effettuati fino a questo momento dai Vigili del fuoco. In alcune zone l'acqua ha superato il marciapiede arrivando ad allagare locali, box, abitazione al piano terra. Ad ora non risultano persone ferite.

"Mai così tanta pioggia sulla nostra città: secondo la Protezione Civile sono caduti 126 mm di pioggia su Cerignola (Foggia)", ha dichiarato il sindaco del comune Foggiano, Francesco Bonito secondo cui "l'ultima bomba d'acqua così forte fu registrata nel 1952,con 123mm di pioggia in 24 ore". Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre sono diversi gli allagamenti negli edifici pubblici e privati.

"In gran parte della città - afferma Bonito - la situazione sta volgendo alla normalità, anche grazie alla manutenzione straordinaria delle fogne bianche effettuata qualche mese fa".