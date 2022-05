Volley, l'Eurialo Siracusa promossa in serie C con due giornate d'anticipo

Bastava un punto, ne sono arrivati tre. L’Eurialo Siracusa festeggia il ritorno in serie C con due giornate di anticipo sulla fine del campionato. A Catania, contro la Hub Ambente Teams, solita prestazione sopra le righe e solita netta vittoria di una squadra che, anche oggi, ha dimostrato di essere di altra categoria rispetto alla concorrenza. Lo dicono i numeri: le verdeblù hanno vinto 15 delle 16 partite finora disputate, aggiudicandosi 47 set e lasciandone soltanto 7 alle avversarie. Sono 46 i punti totalizzati sui 48 disponibili per una marcia senza ostacoli, quasi trionfale.