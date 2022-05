Il sindaco di Palermo: "Il ricordo di Impastato è un inno alla libertà"

"L'esperienza umana e culturale di Peppino Impastato è un invito a tutti a rifiutare i condizionamenti criminali. E' un inno alla libertà, al recupero della dignità umana.

La storia di Impastato ci ha insegnato, anche, a non smettere mai di cercare la verità, a lottare per ottenerla". Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando in ricordo del militante di Democrazia proletaria, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. "Una verità che per troppo tempo è stata allontanata da un depistaggio ordito da pezzi dello Stato. - aggiunge - Impastato pagò con la vita l'avere sfidato la mafia in un territorio in cui si era stabilito un sistema di relazioni tra apparati dello Stato e mafiosi che governavano la Sicilia.

La sua figura rimane un punto di riferimento per quanti hanno scelto di schierarsi contro la mafia e i suoi legami con la politica, facendo scelte di rottura senza compromessi". "Il recupero del Casolare dove fu ucciso è - osserva - un ulteriore contributo alla gratitudine e all'ammirazione da parte di tutti e uno stimolo anche di conoscenza dell'impegno per i diritti delle future generazioni".