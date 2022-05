Circolo Atreju di Fratelli d'Italia: "Indecorose le rotatorie di Siracusa"

Non si fermano le segnalazioni dei cittadini a Samanta Ponzio Presidente del Circolo Fratelli d'italia di Siracusa Atreju che prontamente interroga l'amministrazione comunale di Siracusa " Non capisco il perché sia assente una programmazione degli interventi di ordinaria amministrazione. Le rotonde presenti nel centro urbano, in particolare quelle di Via Professor Vittorio Guardo, di Viale Santa Panagia e di Via Bartolomeo Cannizzo sono davvero in uno stato indecoroso. Aggiungerei, altamente pericolosa la rotonda di Via Bartolomeo Cannizzo, con erbacce altissime che impediscono agli automobilisti la visuale in sicurezza dei pedoni , soprattutto il mercoledì mattina, giornata dell'affollatissimo mercato, frequentato da centinaia di persone che attraversano la strada continuamente. Invito l'amministrazione comunale di Siracusa ad adoperarsi per risolvere il problema per evitare pericolosi incidenti dovuti alla mancanza di visibilità e, qualora ci fosse, di rispettare il calendario di interventi ordinari per la nostra salvaguardia "