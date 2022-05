Nascondeva la cocaina negli slip: giovane di Lentini finisce ai domiciliari

Agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un giovane lentinese di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane, già conosciuto alle forze di polizia per reati specifici, è stato bloccato mentre si trovava a bordo della sua autovettura.

In considerazione dello stato di nervosismo e di insofferenza mostrati dal giovane all’atto del controllo, i poliziotti effettuavano una perquisizione personale estesa anche al veicolo che dava esito positivo poiché venivano rinvenute 12 dosi di cocaina occultate abilmente negli slip.

In considerazione di quanto rinvenuto, la perquisizione veniva estesa altresì all’abitazione del giovane ove veniva rinvenuto un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari.