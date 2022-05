Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno denunciato in stato di libertà una donna di vent’anni per minacce gravi e percosse. La giovane aveva minacciato una vicina di casa e, dopo un alterco, aveva invitato la vicina a "regolare i conti" in strada. La donna si è chiusa in casa ed ha allertato la Polizia. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma ed hanno denunciato la ventenne.