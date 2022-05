Siracusa, minacciava e taglieggiava ex datore di lavoro: denunciato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato un pregiudicato straniero di 23 anni, residente in una comunità di accoglienza, per estorsione, furto, danneggiamento ed abbandono di rifiuti.

I militari hanno raccolto la denuncia del titolare di una nota attività di ristorazione dell’Isola di Ortigia ed hanno appurato, attraverso l’analisi delle telecamere e le testimonianze di alcuni clienti che il denunciato, il quale per un periodo aveva lavorato come dipendente nel ristorante, oltre a pretendere il pagamento di somme di denaro a titolo di liquidazione, aveva anche danneggiato nottetempo tavolini ed altri arredi del ristorante.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che anche a fronte della liquidazione pagata, l’ex dipendente si era presentato più volte per pretendere cifre di denaro che andavano dai 50 ai 200 euro, minacciando il titolare con il lancio di pietre. Al culmine degli episodi di minaccia, di notte, il denunciato aveva anche rubato un frigorifero dal cortile del ristorante e dopo averlo trasportato sulla scogliera adiacente al parcheggio”Talete”, lo aveva gettato in mare. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del ladro e a denunciarlo anche per il furto e il successivo abbandono di rifiuti speciali in mare.