Campionati italiani di pugilato Junior: giovane siracusana trionfa a Roseto degli Abruzzi

Si sono svolti a Roseto degli Abruzzi dal 4 all’8 maggio i campionati italiani Junior di pugilato ed il gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato della Sezione Giovanile - di pugilato di Siracusa ha trionfato con una giovane atleta di 15 anni.

La vincitrice, Maria Nicolosi, è allenata dal siracusano Diego Caldarella, Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Siracusa.

Grande soddisfazione tra i ragazzi allenati dall’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato che ha ricevuto immediatamente le congratulazioni del nuovo Questore della Provincia aretusea, Benedetto Sanna.

La palestra, che si trova all’interno dell’Istituto Scolastico Chindemi, ospita una cinquantina di giovani dai 5 ai 22 anni e spesso svolge un ruolo sociale dando una formazione ed un’educazione ai valori sportivi ai ragazzi del quartiere e non solo.

Non a caso, di concerto con l’Amministrazione Comunale siracusana, la Questura ha deciso di aprire la palestra proprio in un quartiere di frontiera ove forte è il disagio giovanile, nel solco dell’ormai noto claim della Polizia di Stato “esserci sempre”