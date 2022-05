Floridia, si è dimessa Paola Gozzo: ora lo sprint per la sindacatura a Solarino

E' arrivato il momento di rassegnare le mie dimissioni da Assessore del Comune di Floridia dopo 18 mesi di intenso lavoro e di grande attenzione ai bisogni della città". Lo ha deciso Paola Gozzo, impegnata nella vicina Solarino, per la corsa a sindaca.

"Tanto è stato fatto ma tanto ancora resta da fare. Nonostante amministrare ai tempi del covid e della crisi finanziaria dell’Ente non sia stato facile ho avuto l’onore e la fortuna di fare parte di una squadra vera, solida e preparata, che ha trovato da subito il modo di camminare insieme verso obiettivi comuni - prosegue Gozzo - Gianni, Gianfilippo, Antonio e Marieve persone belle e persone capaci che custodirò come preziosi amici, con cui ho condiviso un giuramento che insieme abbiamo onorato. Alla guida di questa squadra e della città, il Sindaco Marco Carianni, per tutti “Marcuccio”. A lui devo tanto, da lui ho imparato; nonostante abbia la metà dei miei anni è stato esempio e riferimento costante e puntuale. Un Sindaco che ha svelato da subito la sua capacità amministrativa e politica e il grande amore per Floridia e i Floridiani e al quale riconosco uno spessore culturale e umano che fa già la differenza nel panorama politico. Rassegno le dimissioni dall’incarico assessoriale per il rispetto e la responsabilità che nutro nei confronti delle persone e delle comunità a cui appartengo. Sono candidata Sindaco di Solarino e nonostante la legge mi consentirebbe di rimanere assessore a Floridia, credo e sento di dovermi dedicare totalmente alla campagna elettorale e ai Solarinesi.

Lascio il mio incarico per rispetto dei Floridiani che tanto mi hanno sostenuto e incoraggiato, accolto e sommerso di attestazioni di stima e affetto.

Lascio per rispetto del Sindaco e della Giunta che meritano tempo e presenza. Lascio per rispetto del gruppo politico CAMBIOPASSO che sostiene la mia candidatura e che mi vuole alla guida della nostra Comunità. Lascio il mio incarico ma non abbandono nè le persone nè quel modello di politica sana e produttiva che ho fatto mio e che proverò a determinare nella mia nuova esperienza politica a Solarino."