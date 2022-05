Raid dei vandali a Trapani, divelti i cestini della spazzatura

Raid vandalico nella notte, a TRAPANI, dove sono stati divelti numerosi cestini per la spazzatura. Lo rendono noto il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Antonio Marco Romano.

"Vergognoso ed intollerabile atto vandalico perpetrato questa notte da parte di due giovani delinquenti che, probabilmente in preda ai fumi dell'alcool, hanno divelto numerosi cestini della spazzatura lungo la via Conte Agostino Pepoli, Piazza Martiri d'Ungheria e Via G.B. Fardella - si legge in una nota del Comune di TRAPANI -. Decine le segnalazioni giunte stamani in Comune, dove sin dalle prime luci dell'alba si è messa in moto la macchina organizzativa volta a ripulire nel più breve tempo possibile tutte le aree interessate, ripristinando contestualmente la funzionalità dei cestini. La Polizia Locale è al lavoro per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza, dalla quali emerge l'ignobile comportamento tenuto dai due soggetti"."Condanniamo con fermezza l'accaduto, segnalatoci stamani da moltissimi cittadini giustamente indignati - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore Romano - che ci chiedono di risalire agli autori per una condanna esemplare. È semplicemente inaudito quanto avvenuto stanotte ad opera di due delinquenti che di certo non rappresentano l'onesta comunità trapanese che immediatamente ha espresso profondo disappunto e vergogna per quanto accaduto".