A Ragusa mostra dedicata al Caravaggio: esposta l'opera "San Giovanni Battista giacente"

Una delle ultime opere di Caravaggio sarà fulcro centrale dell’attesa mostra “Caravaggio - ultimo approdo” che si inaugura giovedì 12 maggio alle 11,30 nella chiesa della Badia a Ragusa. Curata dal professore Pierluigi Carofano, la mostra si propone di presentare per la prima volta in Sicilia l’opera “San Giovanni Battista giacente”, una tela poco nota di Caravaggio, conservata in una collezione privata maltese. La mostra potrà essere fruita fino al 15 ottobre 2022.

Prezzi dei biglietti

INTERO 10,00€

RIDOTTO 7,00€ - ragazzi da 7 a 25 anni, over 65, gruppi minimo 6 persone e residenti

RIDOTTO 4,00€ scuole

OMAGGI Membri ICOM, disabili e gli invalidi riconosciuti dalla legge 104-92 art. 3 c.3

Prevendita biglietti on line

LIVE TICKET www.liveticket.it/caravaggioultimoapprodo

Infoline mostra

Infotourist 0932-676550

Cnn Ragusa Ibla 0932-1836096