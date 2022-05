Covid, calano i contagi nel Ragusano: nessun nuovo decesso

Scendono sotto le tremila unità i contagi Covid nel Ragusano e nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 544. I positivi in totale sono 2.901: 2.870 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 25 Acate, 92 Chiaramonte Gulfi, 201 Comiso, 58 Giarratana, 179 Ispica, 483 Modica, 49 Monterosso Almo, 235 Pozzallo, 943 Ragusa, 76 Santa Croce Camerina, 143 Scicli, 386 Vittoria.