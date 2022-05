Rosolini, inaugurati i locali della Scuola Professionale A.R.S Arte e Mestieri

Sabato scorso, la Scuola A.R.S di Rosolini ha inaugurato i suoi locali e si è presentata ufficialmente alla comunità: famiglie, studenti, associazioni del territorio, istituzioni.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di ospiti d’eccezione tra le più alte cariche dello Stato, quali il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, il Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, Maurizio Block, Generale di Divisione Angelo Scardino Comandante militare dell’esercito in Sicilia ed ancora, l’Amministrazione Comunale di Rosolini con in testa il Sindaco Giovanni Spadola, rappresentanze della deputazione regionale come l’Onorevole Giovanni Cafeo, e autorità civili e religiose, intervenuti alla manifestazione quale segno tangibile che la Scuola Professionale ARS con la sua offerta formativa incentrata sui mestieri è la via giusta per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, della disoccupazione, della crescita delle aziende artigianali e socio economia del territorio tutto.