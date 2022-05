Indagato un 50enne a Mazara per sfruttamento della prostituzione

Un'ordinanza di divieto di dimora a Mazara del Vallo (Trapani) è stata notificata dalla Guardia di finanza a un 50enne indagato per sfruttamento della prostituzione. L'uomo è il proprietario di un'abitazione, che è stata sequestrata, dove alcune donne sudamericane ricevevano i clienti. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Marsala su richiesta della Procura.

Le indagini sono scattate dopo l'analisi di trasferimenti di denaro eseguiti dalle sudamericane che, sebbene risultassero disoccupate, inviavano periodicamente ingenti somme nel Paese di origine. Dopo essere risaliti all'appartamento, i militari hanno scoperto che "il proprietario sistematicamente concedeva in affitto la casa per l'esercizio dell'attività di prostituzione, curando e mantenendo personalmente i contatti con le donne, programmando i loro periodi di permanenza".