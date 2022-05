Il palio dell'Ascensione a Floridia si farà: verso un posticipo dell'evento

Il Palio dell'Ascensione a Floridia si farà. Difficilmente gli organizzatori potranno mettere i cavalli e tutti gli altri eventi sulle strade cittadine per il prossimo 29 maggio. C'è un iter burocratico da seguire ed ancora bisognerà capire se l'amministrazione Carianni per potere avere le transenne ricorrerà ad un noleggio, oppure è in condizioni di acquistarle. I tempi stringono ed è difficile che si potrà disputare il Palio entro la data inizialmente stabilita. Gli organizzatori dell'Ascensione assicurano che c'è la volontà di tornare alle vecchie tradizioni e per questo 2022 è possibile che la manifestazione più importante di Floridia venga posticipata di qualche settimana.

Intanto il Comitato ha chiesto il consenso per iscritto ai commercianti di corso Vittorio Emanuele che hanno detto sì all'evento seppur avranno disagi per una quindicina di giorni a causa della preparazione del tracciato, dove ci sarà la sabbia sull'asfalto e le transenne ai bordi della strada. Più di una dozzina i cavalli iscritti alla corsa. Si tratta di una soluzione rigorosa voluta dal sindaco Marco Carianni che non ammette al Palio cavalli e fantini in passato coinvolti in corse clandestine. Ma il numero dei partecipanti è destinato a crescere. Per affrontare le spese organizzative si sono fatti avanti gli sponsor privati, ma a quanto si apprende, i soldi, non sarebbero sufficienti per le spese organizzative del Palio dell'Ascensione. C'è però ancora un mese di tempo per trovare sponsor e sostenitori dell'evento più atteso dell'anno a Floridia.