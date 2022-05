Catania, rimosso un murales di un giovane ucciso

Rimosso a Catania un murale raffigurante il volto di un giovane, V.S., ucciso nell'agosto 2020 a seguito di un regolamento di conti tra famiglie appartenenti a gruppi contrapposti della criminalità catanese. Il "dipinto", tra via Idria e via Biblioteca nei pressi di Piazza Dante, è stato rimosso da alcuni incaricati del comune alla presenza dei Carabinieri insieme ai colleghi della Polizia di Stato che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni, a seguito di richiesta avanzata al Comune di Catania dal Comando Compagnia Carabinieri di Piazza Dante. In merito all'imbrattamento del muro è stata informata l'autorità giudiziaria.