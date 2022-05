Elezioni a Palermo, Donato: "Molti cittadini non rappresentati"

"Declino ogni mia attività politica, inclusa la candidatura a sindaco, sulla base di alcuni principi e credo ormai siano tanti i cittadini che vogliono essere rappresentati". Lo ha detto il candidato a sindaco di Palermo, Francesca Donato, all'Italpress, a margine di un dibattito organizzato dal Gonzaga Campus con la presenza di sei candidati alla poltrona di primo cittadino: "La mia è una sfida che vuole far capire alla politica che c'è un'altra verità, un altro mondo non più rappresentato da questa classe politica. Tanti cittadini non si sentono più rappresentati dai partiti di Governo - ha aggiunto l'eurodeputata che nel 2021 ha lasciato la Lega - La mia battaglia a livello europeo e nazionale intende ristabilire una vera democrazia e il pluralismo di informazione, soprattutto il rispetto della nostra Costituzione nelle sue fondamenta".