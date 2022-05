Scontro fra due auto, intorno a mezzogiorno, sulla Scoglitti-Santa Croce Camerina. Per cause da accertare si sono scontrate una Renault Laguna e una Opel Corsa. Quest'ultima vettura si è ribaltata finendo nell'aiuola spartitraffico. Il conducente della Renault è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vittoria in codice giallo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Foto, Franco Assenza