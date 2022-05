Gli atleti del Circolo Schermistico Mazarese si fanno onore nelle qualificazioni al Campionato italiano giovani

Si sono svolte a Rovigo ed Ancona le manifestazioni schermistiche valevoli come prove di qualificazione al Campionato Italiano U20, la prima, ed al Campionato Italiano Assoluto la seconda.

I primi a scendere in pedana per cercare di staccare i pass per il Campionato Italiano U20 sono stati gli atleti appartenenti alla categoria Cadetti e Giovani a Rovigo.

Nella Sciabola Giovani centra la qualificazione al Campionato Italiano di categoria, Salvatore Pugliese con un imponente 5^ posto. Non riescono invece nell’impresa i compagni di sala Claudio Guardalà (29^ posto), Andrea Guardalà (33^ posto) ma già qualificato di diritto al Campionato Italiano Cadetti, Diego Leone (77^ posto), Sara Arena (42^ posto) nella categoria sciabola femminile e già qualificata di diritto al Campionato Italiano Cadetti.

Nella Sciabola Maschile Cadetti qualificazione centrata al Campionato Italiano Cadetti per Giuseppe Marciante con un ottimo 10^ posto uscendo sconfitto con il punteggio di 14/15. Sfuma la qualificazione, Diego Leone che chiude la sua gara al 22^ posto perdendo anche lui con il punteggio di 14/15.

Al Campionato Italiano Cadetti e Giovani, la scherma mazarese sarà presente con 6 atleti e precisamente con Salvatore Pugliese, Andrea Guardalà, Marciante Giuseppe, Sara Arena, Simona Nicastro per la sciabola, mentre per il fioretto Andreea Bianca Dinca.

Ad Ancona, invece, la compagine Mazarese arriva piena di speranze e sogni per cercare di staccare il pass per il Campionato Italino Assoluto che si svolgerà a fine Maggio a Courmayeur.

Dopo aver centrato le qualificazioni regionali imponendosi in Sicilia, gli atleti del Circolo Schermistico Mazarese cercano l’impresa nazionale.

Una gara difficile vista la presenza di atleti agguerriti e di altissimo livello schermistico proprio perché ultima spiaggia di qualificazione per la gara più importante della stagione.

Fra tutti, a staccare il pass è stato Salvatore Pugliese che così raggiunge la compagna di sala Diletta Andaloro già qualificata dopo le due prove nazionali assolute.

Salvatore dopo una gara quasi perfetta, chiude al 15^ posto uscendo sconfitto nel match contro Giorgio Marciano del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e bronzo della gara.

Nel match decisivo per la qualificazione, Salvatore, ha espresso una scherma di altissimo livello vincendo l’assalto della stagione contro Daniele Franciosa della Musumeci Greco con il punteggio di 15/13.

Non riescono a staccare il pass per Courmayeur i compagni di sala Giuseppe Marciante (50^ posto), Andrea Guardalà (73^ posto), Nicoletta La Bianca (68^ posto) e Simona Nicastro (76^ posto).

Resta comunque la soddisfazione di avere 2 atleti, Diletta Andaloro e Salvatore Pugliese, al Campionato Italiano Assoluto di Courmayeur 2022.