Calcio, il Modica riprende gli allenamenti e attende la data per la semifinale di ritorno di Coppa Italia a Resuttana

In un clima di grande distensione, il Modica Calcio di Giancarlo Betta ha ripreso gli allenamenti nell'attesa di sapere la data del return match della semifinale di Coppa Italia riservata alle formazione del campionato di Promozione.

Dopo il roboante 5 – 0 della gara di andata i rossoblu del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo sono a un passo dalla conquista della finale, ma l'attenzione in vista della gara di ritorno contro i nerorosa palermitani resta sempre alta perchè il Resuttana San Lorenzo, nonostante il pesante passivo subito al “Vincenzo Barone”, si è dimostrata squadra di tutto rispetto e tra le più forti di tutti i quattro gironi della Promozione siciliana.

Il successo dei rossoblù, quindi, assume un valore ancora più importante e certifica la bontà dell'organico costruito a inizio stagione e puntellato ulteriolmente tra dicembre e gennaio dalla dirigenza che ora sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro con risultati che entreranno nella storia della squadra rossoblu.

La squadra si allenerà fino a venerdì per poi riprendere la settimana prossima, quando già la data del ritorno di Coppa Italia dovrebbe essere definita.