Si dimette il sindaco di Trabia Ortolano: "Sono indagato ma estraneo alle accuse"

Fulmine al ciel sereno a Trabia, dove nel pomeriggio il sindaco Leonardo Ortolano ha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico. Il primo cittadino, al secondo mandato dopo le elezioni del 2015 e del 2020, ha appreso di essere indagato nell'ambito di una non meglio precisata inchiesta e, pur dichiarandosi certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti, ha consegnato una nota alla segreteria del Comune nella quale ufficializza la propria posizione: "Con la presente - ha scritto il sindaco - rassegno le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Trabia. Alcuni giorni addietro, ho appreso dell'esistenza di indagini a mio carico - ha aggiunto l'ormai ex primo cittadino eletto con liste civiche - Certo di potere dimostrare la mia estraneità a qualsiasi fatto che mi venga addebitato, ritengo comunque doveroso fare questa scelta", ha concluso appellandosi al senso di responsabilità nei confronti dei suoi concittadini e delle istituzioni. Ortolano per il momento non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni.