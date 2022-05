Fdi, nomina di partito all'ex assessore di Priolo Beniamino Scaringi

L'ex assessore di Priolo, già presidente del consiglio comunale, Beniamino Scaringi, è stato nominato responsabile del Dipartimento Provinciale “Imprese e Mondi Produttivi” con particolare interesse

al comparto industriale della Zona Nord, di Fratelli d'Italia. E' stato il commissario del partito in provincia di Siracusa, Giuseppe Napoli a deciderlo.

“Continua la crescita esponenziale e costante di FDI nel territorio provinciale, grazie alla disponibilità di risorse umane competenti con un grande bagaglio di esperienza nell’amministrazione pubblica come Beniamino Scarinci, il quale, ne sono sicuro, contribuirà notevolmente per arricchire i programmi ed i progetti politici del partito di Giorgia Meloni nella provincia di Siracusa”, queste le dichiarazioni del Commissario Provinciale.

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Regionale Manlio Messina, dall’On. Rossana Cannata e da Luca Cannata i quali si sono manifestati “orgogliosi e fieri della crescita non solo quantitativa ma soprattutto qualitativa di FDI nel territorio provinciale aretuseo, auguriamo a Beniamino Scarinci un proficuo lavoro”.

(Nella foto da sinistra, Giuseppe Napoli, Luca Cannata e Beniamino Scaringi)