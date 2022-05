Ladro seriale evade dai domiciliari, preso e arrestato a Siracusa

Un siracusano di 27 anni già con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti ed arrestato recentemente poiché responsabile di diversi furti in attività commerciali di Ortigia, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato per evasione.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno riscontrato l’evasione dagli arresti domiciliari del soggetto, lo hanno atteso a casa e, quando vi ha fatto rientro, è stato nuovamente arrestato in flagranza e questa volta portato in carcere dove sconterà la sua condanna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.