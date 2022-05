Due nuovi sbarchi a Lampedusa, sull'isola 222 migranti

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa e nella notte sono state tratte in salvo due grosse imbarcazioni per un totale di oltre 220 arrivati sull'isola delle Pelagie. Già dalla tarda serata in corso le operazioni di Search and Rescue da parte della Sea Watch 4 a circa trenta miglia dalla costa, successivamente la Capitaneria di Porto ha intercettato i due barconi con a bordo in ognuno più di cento migranti a venti miglia dalla costa. Una delle barche è stata posta sotto sequestro, mentre gli occupanti dell'altra barca sono stati fatti scendere. 222 in tutto i naufraghi sbarcati al molo Favaloro, sottoposti a tampone anti-Covid e in seguito trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola.