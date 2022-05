Covid, lieve aumento dei positivi nel Ragusano in 24 ore

Lieve aumento di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 546. I positivi in totale sono 2.891: 2.865 in isolamento domiciliare e 26 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 21, Chiaramonte Gulfi 112, Comiso 217, Giarratana 62, Ispica 186, Modica 491, Monterosso 52, Pozzallo 223, Ragusa 887, Santa Croce Camerina 80, Scicli 137, Vittoria 397.