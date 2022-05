Siracusa, controlli antidroga della Polizia: un arresto e una denuncia

Continua senza sosta la lotta al fenomeno della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti che, nella giornata di ieri, ha consentito di effettuare due sequestri di droga in due ersi contesti operativi.

Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato “Ortigia”, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno denunciato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un uomo di 56 anni, già noto alle forze di polizia, ed hanno rinvenuto e sequestrato, a seguito di perquisizione, 11 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 500 euro in contanti, probabile provento di dell’attività di spaccio.

Nella stessa giornata, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia, colto nella fragranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare svolta con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Catania, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a casa dell’arrestato 432 grammi di hashish, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita.