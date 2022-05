Mafia, Cuffaro (Dc Nuova): "Rispetto Morvillo ma ho diritto a vivere"

"Nonostante la sua autorevole considerazione, che rispetto ma che con educazione non condivido, credo di avere il diritto costituzionalmente riconosciutomi e forse anche il dovere di vivere la mia vita da libero e coltivare il mio impegno politico e sociale dopo avere pagato i miei errori con grande sofferenza".

Così l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, commenta con l'ANSA le parole del giudice Alfredo Morvillo, fratello di Francesca assassinata nella strage di Capaci trent'anni fa con Giovanni Falcone e gli agenti di scorta.

Ieri Morvillo aveva detto che "a trent'anni dalle stragi la Sicilia c'è chi attualmente strizza l'occhio a personaggi condannati per mafia" e "c'è una Palermo che gli va dietro, se li contende e li sostiene".

Morvillo non ha fatto nomi ma il riferimento era a Marcello Dell'Utri condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e Totò Cuffaro, che ha scontato cinque anni di carcere per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio. "Non basta dire la mafia fa schifo, salvo poi venire condannati proprio per mafia" aveva sottolineato Morvillo riferendosi alle dichiarazioni pronunciate dall'ex Governatore della Sicilia quando era iancora n carica. Cuffaro è a capo della Nuova Dc, il partito si è presentato alle ultime comunali in Sicilia conquistando alcuni consiglieri in tre piccoli comuni; a Palermo la Nuova Dc sostiene Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra.