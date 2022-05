Palio dell'Ascensione a Floridia tra il 5 e il 19 giugno: pure una gara ciclistica

La conferma che il Palio dell'Ascensione di Floridia si correrà, arriva da fonti vicine all'amministrazione. La tradizionale corsa dei cavalli lungo corso Vittorio Emanuele, è stata però posticipata per motivi organizzativi. Quello che trapela è che le date per disputare il palio sarebbero due: il 5 di giugno o se le transenne per le gare non sarebbero disponibili per quella data, il Palio verrà posticipato alla domenica successiva al primo turno delle elezioni amministrative, ovvero il 19 giugno.

Sul Palio dell'Ascensione, continuano le sottoscrizioni da parte degli sponsor che vogliono a tutti costi che la competizione si svolga.

A uscire fuori dal seminato, rischiando di essere antipopolare, è la Lega di Salvini, oggi con il nuovo brand, 'Prima l'Italia'. A scrivere, quelli che molti, soprattutto nella maggioranza definiscono una 'panzanata' , è Nella Giarratana coordinatrice locale del Carroccio, partito tra l'altro assente alle ultime amministrative. "Trovo veramente disgustoso usare gli animali, in questo caso i cavalli, per fare campagna elettorale oltre ad essere insensibili ad essi - scrive l'esponente leghista - Gli animali debbono essere tutelati non usati come cavia per i propri interessi personali".

L'uscita della Lega non ha avuto il consenso bipartisan del popolo di Floridia che da troppi anni si vede negata una manifestazione attesa da 18 anni. L'ultimo Palio si disputò nel maggio del 2004 e toccò al fantino Rossitto alzare la coppa per avere tagliato per primo il traguardo in sella a 'Iller'.

Per l'evento dell'anno ci sarà un regolamento rigidissimo per evitare che nella corsa possano esserci infiltrazioni della criminalità. I proprietari delle scuderie debbono avere il Casellario giudiziario immacolato, nè avere parenti che pure in passato, siano finiti negli archivi di polizia e carabinieri per le corse clandestine.

A tutt'oggi i cavalli iscritti ed accettati dall'organizzazione sono 16, ma il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Il sindaco Marco Carianni ha garantito al prefetto Giusi Scaduto che tutto si svolgerà nella massima trasparenza e legalità. Oltre al Palio dell'Ascensione, c'è anche il tentativo di organizzare una corsa ciclistica per le giovanili , per tonare a fare rivivere pure la 'Coppa dell'Ascensione".