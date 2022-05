Arrivati a Trapani 63 bambini orfani dall'Ucraina: il più piccolo ha 4 anni

Sono arrivati all'aeroporto di Trapani i 63 orfani evacuati dall'Ucraina che ieri erano giunti in Polonia. I bambini, dai quattro ai sedici anni, provengono da orfanotrofi di Mariupol e Kramators'k, nell'Oblast di Doneck. L'operazione umanitaria è stata realizzata dalla rete di associazioni Stop the war now, coordinata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, con la collaborazione della Cgil che ha curato la logistica via terra dall'Ucraina all'Italia con la collaborazione del sindacato polacco Solidarnosc, del Movimento 5 Stelle che ha finanziato il volo charter dalla Polonia.

Alle 15. 30 si terrà una conferenza stampa nello scalo cui interverranno Gianpiero Cofano , segretario generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia, Andrea Malpassi, Dipartimento Internazionale della Cgil, il sen. Vincenzo Maurizio Santangelo.

I bimbi saranno accompagnati da altre 21 persone, tra cui i tutori dei minori ed alcuni educatori con i loro figli, per un totale di 84 ucraini. Il gruppo era stato evacuato nelle settimane scorse dai territori martoriati dalla guerra e temporaneamente ospitato nel distretto di Leopoli, dice una nota. L'evacuazione è stata possibile grazie all'assistenza del Ministero degli Affari Esteri e della rete diplomatica italiana in Ucraina e Polonia che ha interloquito con i Ministeri ucraini e polacchi per la messa in sicurezza dei bambini senza famiglia, che finora non avevano potuto lasciare il Donbass a causa della loro fragilità.