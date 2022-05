Modica, progetti utili per la collettività: il Comune ne assicura l'avvio il 20 maggio

In questi giorni si stanno definendo le procedure per l’avviamento degli 8 PUC (Progetti Utili alla Collettività) e conseguentemente l’avviamento al lavoro di 122 percettori del Rdc (Reddito di cittadinanza) nell’ambito dei vari settori del Comune di Modica e previsti come raggio di azione in ogni singolo progetto (Culturale, Tutela dei beni comuni, Culturale e artistico, Sociale, Ambiente).

Ciò si desume dal contenuto della risposta scritta da parte del Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, Rosario Viola, all’interrogazione del M5S di Modica a firma del consigliere comunale, Marcello Medica, il quale nei giorni scorsi era tornato nuovamente sull’argomento, chiedendo spiegazioni sui ritardi nell’iter burocratico comunale e distrettuale volto a mettere finalmente in moto la macchina dei PUC e quindi ad avviare al lavoro i percettori del Reddito di cittadinanza. "Si prevede l’avviamento dei PUC intorno al 20 maggio 2022”, ha diochiarato il vicesindaco di Modica, Rosario Viola.