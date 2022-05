Catania, resta aperta fino al 22 maggio la mostra di Francesco Contrafatto

È stata prorogata al 22 maggio 2022 la chiusura della mostra “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva”, inaugurata lo scorso 13 marzo al Castello Ursino di Catania. La mostra attraversa l’opera dell’artista catanese col desiderio di restituire l’emozione dell’incontro con la spontaneità della sua ispirazione e del suo segno. Da qui il titolo, “Una mostra affettiva”, che nell’intenzione degli eredi che hanno lavorato all’allestimento - guidati dal figlio, l’architetto Toti Contrafatto, che ha selezionato le opere da numerose collezioni pubbliche e private oltre che dall’imponente archivio di famiglia -, rappresenta il principale suggerimento di lettura per i visitatori, che vengono accompagnati in una direzione implicita di ricerca di bellezza come percorso interpretativo della realtà, quasi ad affiancarsi idealmente allo sguardo dell’autore.

L’itinerario espositivo è suddiviso nelle quattro principali sezioni in cui si è declinato il suo rapporto con la materia - dall’olio al bronzo -, processo di trasformazione che si è fatto racconto: dipinti, sculture, bozzetti preparatori delle opere monumentali, bozzetti di scena e foto delle scenografie, chine, incisioni.

L’accesso alla mostra è gratuito (incluso nel ticket d’ingresso al Castello), ma grazie alla convenzione con l’Associazione delle guide turistiche di Catania fino al 22 maggio sarà data ai visitatori la possibilità di svolgere una visita guidata a pagamento.

Tutti i proventi di questa attività saranno destinati a finanziare il progetto della scuola dell’infanzia di Mammola, a San Giovanni Galermo, promosso dalla Fondazione Francesco Ventorino, così come i proventi che deriveranno dalla vendita del catalogo pubblicato da Edizioni le farfalle.