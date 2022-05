Incidente stradale sulla 114 a Priolo con 2 feriti: deviazione a Melilli

A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 141 è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud della strada statale 114 "Orientale Sicula", a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Nell'incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli. Il traffico è deviato a Melilli. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ed è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.