Progetto nazionale di educazione ambientale nel Ragusano: Albero Falcone

Nell’ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro” e “Albero Falcone” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri, saranno distribuiti nella provincia di Ragusa le talee dell’Albero Falcone e le piante richieste dagli istituti scolastici.

Il progetto “un albero per il futuro” prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine nel triennio 2020-2022 e a tutt’oggi sono circa 900 gli istituti scolastici che hanno aderito. Nella provincia di Ragusa saranno consegnate le gemme dell’albero Falcone e le piante di specie autoctone con peculiarità specifiche per ogni area. Sono 4 le scuole che hanno aderito al progetto.

I militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento unitamente ai militari dell’Arma Territoriale nelle date sotto indicate saranno presenti presso gli istituti scolastici di Vittoria, Comiso, Ragusa e Ispica:

* Giorno 17/05/2022 ore 10.00 presso I.C. Giuseppe Caruano di Vittoria;

* Giorno 17/05/2022 ore 11.30 presso I.C. Pirandello di Comiso;

* Giorno 18/05/2022 ore 11.00 presso Circolo didattico Palazzello RAGUSA;

* Giorno 20/05/2022 ore 11.30 presso I.C. Leonardo Da Vinci di Ispica.

Le piante donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso formato dalle piante messe a dimora da tutti i giovani studenti e sarà visibile su una apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2 sul sito www.unalberoperilfuturo.rgpbio.it