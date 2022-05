Santa Croce Camerina, presentata la lista a sostegno del candidato sindaco Filippo Frasca

Presentata ufficialmente alla comunità di Santa Croce Camerina, nei locali della biblioteca comunale, la lista Rivoluzione Civica a sostegno del candidato sindaco Filippo Frasca. Entra così nel vivo la corsa per la fascia di Primo Cittadino che culminerà nel voto del 12 giugno.

Ecco i nomi dei componenti la lista: Carmelo Amodei, Nunzio Barrera, Simone Basile, Francesca Catalfamo, Antonino Converso detto Tonino, Giorgio Di Pasquale, Salvatore Giudice, Azzurra Magro, Giuseppe Rimmaudo, Giovanni Tidona, Valentina Votadoro, Rosa Zisa detta Rosuccia, Melissa Cipresso.

Nunzio Barrera, Antonino Converso e Melissa Cipresso sono anche assessori designati e andranno a comporre la squadra amministrativa del Sindaco Filippo Frasca. “E’ stata una grande serata – ha commentato Frasca al termine della presentazione - emozionante come l’inaugurazione del nostro comitato. Un momento di festa ma anche un’assunzione di grande responsabilità, perché tutti i miei candidati e gli assessori designati sanno quanto lavoro ci sarà da fare a partire dal 13 giugno per stravolgere il volto di questa città. Abbiamo promesso il cambiamento, stiamo improntando su questo tutta la nostra campagna elettorale, e manterremo la parola. Un ringraziamento va a tutta questa squadra meravigliosa che mi sostiene da tempo e con la quale, ne sono certo, porteremo a casa un grande risultato!”.