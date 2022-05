Boom di turisti a Noto, in coda al 'Sabbinirica' per un panino farcito

Nella prima vera domenica d'estate, Noto fa il boom di turisti. Migliaia e migliaia di persone si sono riversate fin dal primo mattino nella città europea del barocco, prendendo letteralmente d'assalto, alberghi, ristoranti, bar e gelaterie. Un boom di vendite per quanto riguarda il vino ed il food si è registrato in corso Vittorio Emanuele 95. Lunghe code si sono formate al 'Sabbinirica' a "Putia d'Ercole" per potere mettere fra i denti le gustose pietanze siciliane. Dai formaggi ragusani ai salumi dei Nebrodi con vini rigorosamente isolani. Un piatto di 'Sabbinirica' è stato pure esposto in via Nicolaci. E' stata una domenica da incorniciare per tutte le attività economiche di Noto.