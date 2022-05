Caos sul tratto Avola - Cassibile, lunghe code per i lavori in corso

Era prevedibile che con l'arrivo dell'estate i lavori del Cas sull'autostrada Siracusa - Rosolini, avrebbero provocato disagi e lunghe code. Ed è accaduto questo pomeriggio, dove l'autostrada ha dei restringimenti di carreggiata per i lavori nel tratto a qualche chilometro dallo svincolo di Cassibile. Imprecazioni e tanta rabbia per code inaccettabili. Pochi chilometri di autostrada e lavori interminabili, senza mai fine, con i dipendenti dell'Anas che con le loro bandiere rosse invitano gli automobilisti a moderare la velocità. Ma il caos anche per questa domenica è stato garantito.