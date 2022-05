"In occasione dell'anniversario dello Statuto siciliano ribadiamo la esigenza di prestare attenzione, anche in sintonia con il Governo nazionale e con l'Anci, nel promuovere le autonomie locali troppe volte penalizzate da una specialità che lascia indietro e ostacola gli enti locali in Sicilia con riferimento ad aspetti finanziari, organizzatori e funzionali". Lo dichiara Leoluca Orlando, Presidente ANCI Sicilia.