Automobilismo, Campionato Italiano GT 2022: il pilota catanese Francesco La Mazza terzo a Pergusa

Due ore di gara, un week end vissuto fra mille difficoltà (tecniche ma anche fisiche) e alla fine un terzo posto nella categoria GT Cup AM che in parte ripaga dalla fatica. Il pilota siciliano Francesco La Mazza, insieme ai coequiper Leonardo Becagli e Fidel Castillo, ha conquistato il podio sul circuito di casa di Pergusa alla guida della Huracan Super Trofeo del Team Italy guidato da Ermanno Dionisio.

Un fine settimana che ha visto la Lamborghini attanagliati da costanti problemi elettronici, mentre un pilota su tre è stato colpito da un problema virale allo stomaco che ha influito sulla resa. Eppure, La Mazza, Becagli e Castillo sono stati più forti di tutto e di ogni disavventura. L’ultima delle quali oggi prima di posizionarsi in griglia, con la macchina (guidata da La Mazza nel primo stint) che si è praticamente spenta. Il pilota catanese è comunque riuscito a partire, come sempre bene, arrivando fino al nono posto assoluto. Poi è stata una bella battaglia per conservare il podio di categoria portata avanti nella seconda e nella terza parte della gara da Becagli e Castillo (molto veloce) che hanno completato l’opera.

“Un podio trovato – dichiara La Mazza a fine gara – dopo un fine settimana che definire infernale è poco. Siamo arrivati terzi, molti vicini alla seconda piazza, dopo le canoniche due ore di gara, dove abbiamo dato tutti il massimo. Le Ferrari, inoltre, erano inavvicinabili per un Balance Of Performance che reputo non equo. Il futuro? Vedremo cosa succederà. La prossima tappa è al Mugello a luglio. Dovremo verificare tante cose. Certo, non sarà possibile affrontarla allo stesso modo. A Pergusa, ci sono stati troppi problemi alla vettura, che vanno eliminati per rendere al meglio”.